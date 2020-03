Coronavirus, il punto sull’ospedale alla Fiera di Milano. Donazioni per 14 milioni

MILANO – “Il progetto dell’ospedale hub per le terapie intensive in Fiera Milano da temporaneo è evoluto in una struttura che avrà la dotazione necessaria per offrire assistenza che coprirà il lasso di tempo necessario per sconfiggere il coronavirus”. Lo ha sottolineato l’assessore al Bilancio, finanza e semplificazione Davide Caparini intervenuto alla diretta Facebook di ieri pomeriggio sugli aggiornamenti coronavirus trasmessa dalla pagina di Lombardia Notizie online.

“Entro domani – ha detto ancora Caparini – sarà elaborato il

progetto definitivo, con la validazione dei tecnici si darà il

via al “giorno zero” dal quale inizierà il count-down al termine

del quale il primo paziente potrà entrare in terapia intensiva”.

L’assessore Caparini ha anche espresso grande apprezzamento per le donazioni che “stanno aumentando in modo commovente:

tantissimi lombardi e italiani, ma anche benefattori di ogni

parte del mondo che donano da 100 euro fino a milioni per

aiutarci a realizzare l’ospedale in Fiera e fare tutto ciò che

serve per offrire assistenza ai nostri malati”. “Aspettiamo la fine dell’emergenza – ha proseguito – per poterli abbracciare”. Ad oggi le donazioni ammontano a 14 milioni e 631 mila euro.”Queste risorse serviranno – ha precisato Caparini – anche per l’acquisto di dotazioni e strumentazioni. Non solo donazioni in denaro ma anche beni di prima necessità per proteggere medici e

infermieri in corsia e per il personale che deve fronteggiare

l’emergenza”. “Continua intanto la “corsa internazionale” – ha aggiunto l’assessore regionale – per procurarci i ventilatori, veri e propri cuori pulsanti per la costruzione di posti per la terapia intensiva”. L’assessore ha voluto ringraziare anche le case farmaceutiche, tra le quali la Roche e la Recordati, che hanno deciso di donare farmaci per le cure ai nostri malati.

(foto: sopralluogo in fiera)

19032020