CARONNO PERTUSELLA – Furioso incendio nel centro di Caronno Pertusella: è scoppiato poco prima di mezzanotte, sul posto diversi mezzi dei vigili del fuoco provenienti da Saronno, Busto Arsizio e Milano. I pompieri sono impegnati ad arginare le fiamme e ad evitare che possano coinvolgere edifici vicini mentre le forze dell’ordine sono impegnate a deviare il traffico.

Ancora da chiarire le cause dell’accaduto, per il momento l’impegno dei vigili del fuoco è appunto finalizzato a controllare l’incendio, che si è sprigionato qualche minuto prima delle 0.00. A dare l’allarme gli abitanti nella zona. Presente, per facilitare le operazioni di spegnimento, anche una autoscala. in via Adua sono infatti impegnati una autopompa da Saronno, un autobotte da Busto; due autobotti, un autoscala e un autopompa provenienti dal comando dei vigli del fuoco di Milano. Al momento non risultano feriti.

– seguono aggiornamenti –

(foto: una immagine dell’incendio in corso a Caronno Pertusella in via Adua)

01042020