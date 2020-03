Video: incendio in via Adua a Caronno Pertusella, vigili del fuoco al lavoro

Video: incendio in via Adua a Caronno Pertusella, vigili del fuoco al...



CARONNO PERTUSELLA – Appaiono decisamente consistenti i danni al cascinale che poco prima di mezzanotte ha preso fuoco, in via Adua a Caronno Pertusella. Sul posto ci sono numerose squadre dei vigili del fuoco – da Saronno, Busto Arsizio ed anche Milano – oltre a carabinieri e volontari della protezione civile per tenere a distanza di sicurezza i curiosi, i cittadini della zona scesi in strada per sincerarsi di quel che sta accadendo. Presente anche una ambulanza della Croce azzurra.

La struttura del caseggiato è apparsa completamente avvolta dalle fiamme, una volta completate le opere di spegnimento dovrà essere con tutta probabilità demolita. Ma intanto prosegue l’intervento dei pompieri, che probabilmente continuerà ancora a lungo. L’incendio appare di dimensioni davvero consistenti, i pompieri stanno innanzitutto lavorando per evitare che possa estendersi ad edifici vicini; mantenendo comunque le opportune distanze di sicurezza per il rischio di eventuali crolli della struttura, che appare fortemente intaccata dalle fiamme che hanno spazzato via anche gli infissi.

01042020