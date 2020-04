[wp_bannerize group="lungo central" random="1" limit="1"]

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota dell’Amministrazione comunale in merito alla distribuzione di mascherine.

Regione Lombardia ha offerto e consegnato al Comune di Saronno 10.200 mascherine. Considerato che in città abbiamo 40.000 residenti e 18.000 nuclei famigliari, il materiale non è sufficiente per tutti. Si è scelto di selezionare come destinatari i soggetti più a rischio, ossia gli ultra 65enni che nel nostro comune sono circa 10.000. Seppur quest’ultimi sono invitati a non uscire di casa, hanno comunque la necessità di recarsi presso studi medici o strutture sanitarie. In queste occasioni potranno recarsi in farmacia per ritirare le mascherine o delegare eventuali parenti. Si chiede la massima collaborazione nel non precipitarsi presso le farmacie onde evitare inutili code o assembramenti, ma di ritirare le mascherine durante i normali acquisti. Sarà disponibile una mascherina per persona previa presentazione della CRS del richiedente.

“Ringrazio Regione Lombardia per aver messo a disposizione questo materiale per la cittadinanza. Un doveroso ringraziamento anche alle farmacie saronnesi che si sono rese disponibili a collaborare in questo momento di difficoltà. La Protezione Civile sta consegnando il materiale alle farmacie così da poter rendere le mascherine disponibili da domani. Mi appello al senso civico dei cittadini di non affrettarsi al ritiro in quanto le mascherine resteranno a disposizione. Se tutti rispetteranno queste indicazioni, ci sarà materiale per ognuno”, spiega il sindaco Alessandro Fagioli.