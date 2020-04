SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota dell’Amministrazione in merito alla sospensione della tassazione in occasione all’emergenza Coronavirus.

A seguito dell’emergenza sanitaria che ha portato all’adozione di ingenti misure limitando diverse categorie produttive e commerciali, è stato deliberato dalla Giunta comunale con delibera n.54 del 31 marzo 2020 il rinvio dei pagamenti di TOSAP, ICP al 30 giugno 2020; un eventuale proroga della TARI 2020 potrà essere deliberata dal Consiglio Comunale. Per quanto riguarda i versamenti di IMU ordinaria 2020, un rinvio dalla prevista data del 16 giugno 2020 può essere stabilita solo da normativa dello Stato.

Per quanto riguarda le rateizzazioni in corso derivanti da accertamenti, ingiunzioni e avvisi di pagamento (ICI, IMU, TASI, TARI, ICP e sulla TOSAP) scadenti dal 31 marzo al 30 giugno 2020, sono differite al 30 giugno 2020

“Anche in questo caso è un provvedimento che avevamo già annunciato che viene così concretizzato a favore di quelle attività imprenditoriali che sono state maggiormente colpite dall’emergenza. Con l’auspicio che lo Stato utilizzi al massimo gli strumenti per sostenere le imprese e di conseguenza i lavoratori”, dichiara il sindaco Alessandro Fagioli.

“Quotidianamente operiamo affinché si possano coniugare le esigenze della città con il bilancio comunale. Adesso è importante rispondere alle richieste essenziali. I nostri provvedimenti saranno modulati anche sulla base delle disposizioni governative con la speranza di cospicui trasferimenti agli enti locali”, spiega l’assessore al Bilancio Pierangela Vanzulli.

“La decisione di sospendere il pagamento delle tasse comunali TOSAP e TARI e rinviarle una volta superato questo momento di difficoltà in cui tante attività commerciali sono ferme, è un segnale di vicinanza a tutti gli operatori del commercio. Sgravarli, anche se momentaneamente, da quelli impegni contributivi, significa permettere loro di guardare con più tranquillità al futuro confidando in una ripresa quanto prima possibile”, dichiara Paolo Strano, assessore al Commercio.

08042020