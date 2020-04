CARONNO PERTUSELLA – Sono tornati in azione da qualche tempo a questa parte i ladri di parti di ricambio di auto, nel mirino quelle posteggiate sul ciglio della strada durante la notte. L‘ultimo episodio è di un paio di notti fa, è stata presa di mira una utilitaria e proprio le utilitarie sembrano essere le favorite dei malintenzionati, con furti che si sono concentrati fra via Trieste e via Iv novembre. A volte neppure denunciati alle forze dell’ordine, perchè magari il proprietario del mezzo non era comunque assicurato per questo genere di furti, o per l’esiguo valore di ciò che è stato portato via.

La refurtiva? Si va dai tergicristalli, agli specchietti retrovisori, dai fari e coprifari, all’appello è una volta mancato il tappo di chiusura del serbatoio della benzina. Con i ladruncoli, che nessuno è mai riuscito a vedere, che sinora hanno dimostrato di prediligere soprattutto le auto di piccole dimensioni.

(foto archivio)

