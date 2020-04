Coronavirus, polemica sui prodotti scaduti nei pacchi alimentari: Tosi condivide la nota di Casa di Marta

SARONNO – “Concordo totalmente col tono ed il contenuto del comunicato di Casa di Marta e dell’Emporio della solidarietà. Ne approfitto per ribadire il ringraziamento per la collaborazione che ci stanno prestando, l’attenzione e la dedizione al prossimo”.

E’ la risposta dell’assessore ai Servizi Sociali Gianangelo Tosi in merito alla polemica scoppia su Facebook dopo che saronnese ha postato le foto di alcuni prodotti ricevuti con il pacco alimentare ricevuto dall’Amministrazione tramite l’Emporio della solidarietà con una data di scadenza decisamente passata.

A rispondere con una lunga nota i volontari di Casa di Marta e dell’Emporio della Solidarietà che hanno spiegato come non ci sia “nessun allarmismo quindi, nessuna inutile polemica; ci dispiace per la signora che probabilmente si è preoccupata per le indicazioni lette sui prodotti, ma possiamo confermare che tutto si sta svolgendo con attenzione e nel rispetto delle norme in materia di conservazione e consumo degli alimenti”.

(foto archivio)

17042020