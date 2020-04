SARONNO / CERIANO LAGHETTO – Un -95 per cento: questo il dato dello spaccio nei boschi che costeggiando la linea ferroviaria Saronno-Seregno fra Saronno e Ceriano Laghetto. Con il lockdown per l’emergenza coronavirus, ma soprattutto grazie ai continui interventi di carabinieri e polizia locale anche in questo periodo, il fenomeno dello spaccio da quelle parti si è notevolmente attenuato.

A fare il punto della situazione è il vicesindaco di Ceriano Laghetto, Dante Cattaneo, che è anche coordinatore dei sindaci della Lega in Lombardia: “Un Parco Groane così tranquillo a Ceriano Laghetto non si vedeva da anni. Liberato dalla presenza ormai stanziale di spacciatori e tossici. E non pensate che sia solo a causa del Coronavirus, poiché le piazze di spaccio in altri comuni della zona continuano purtroppo a essere attive e “fiorenti”. Qui l’allontanamento dei pusher è merito degli ultimi arresti e dell’attività incessante di carabinieri e polizia! Grazie!”

(foto: pattuglia della polizia locale l’altro ieri nei boschi al confine fra Saronno e Ceriano Laghetto)