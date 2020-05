SOLARO – Il periodo è quello generalmente “a rischio” per gli incendi boschivi, l’ente Parco delle Groane ha realizzato un interessante filmato informativo per mostrare come avvengono le operazioni anti-incendio.

“Questo videoclip, che rientra nel programma di “A casa…con il Parco”, racconta come si comportano le nostre squadre dell’Antincendio boschivo in caso di intervento. Ci si soffermerà soprattutto sui mezzi a disposizione dei nostri circa 80 volontari e sul loro funzionamento” spiegano dal Centro Polveriera, la sede del Parco delle Groane di via Polveriera a Solaro da dove vengono coordinati i vari interventi all’interno della vasta area naturalistica, in caso se ne manifesti la necessità.

(foto: volontari al lavoro per addestrarsi contro gli incendi boschive. Proprio di recente sono stati chiamati ad intervenire in diverse occasioni ed anche Regione Lombardia aveva lanciato, in questo settimane, per due volte l’allerta incendi, per via delle particolari condizioni meteorologiche che avrebbero potuto “favorirli”)

