Altri 140 mila euro da Regione Lombardia per le scuole di Ceriano Laghetto

CERIANO LAGHETTO – Mentre sono in corso interventi di messa in sicurezza per le certificazioni antincendio per un valore complessivo di 100 mila euro equamente ripartiti nei plessi scolastici della primaria “Don Antonio Rivolta” e della secondaria di primo grado “Aldo Moro”, è giunta notizia che i progetti presentati dall’Amministrazione comunale hanno vinto anche l’ultimo bando regionale dedicato alla messa in sicurezza delle scuole. Si tratta di altri 140 mila euro che Regione Lombardia trasferirà al Comune di Ceriano per effettuare ulteriori lavori nelle scuole cittadine.

Il nuovo progetto, sempre finalizzato ad ottenere ulteriori certificazioni di sicurezza, riguarda in particolare per la scuola Aldo Moro l’intervento di adeguamento sulla scala esterna antincendio, modifiche interne e implementazione dell’illuminazione. Per quanto riguarda la scuola primaria, i lavori si concentreranno in particolare sugli impianti di illuminazione e ulteriori opere per aumentare il livello di prevenzione.

“L’accoglimento anche di questo nuovo progetto da parte di Regione Lombardia conferma l’ottimo lavoro effettuato dai nostri uffici insieme alla ferma volontà dell’Amministrazione comunale di procedere nel miglioramento continuo delle dotazioni di sicurezza delle nostre scuole – commenta il sindaco Roberto Crippa – Da sempre questa Amministrazione comunale garantisce il massimo impegno verso la cura dei plessi scolastici e degli ambienti frequentati dai nostri bambini e dei nostri ragazzi, per mettere a loro disposizione strutture sicure, funzionali e anche in cui sia piacevole trascorrere gran parte delle loro giornate, come speriamo tutti possano tornare a fare presto” chiosa l’assessore comunale all’Istruzione, Dante Cattaneo.

(foto: una scuola di Ceriano Laghetto)

18062020