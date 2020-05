SOLARO – Oggi quasi tutti i paesi delle Groane sono saliti, in termini di contagi da coronavirus. Una situazione alla quale è sfuggita soltanto Misinto. Per gli altri incrementi comunque contenuti.

Solaro 60 (59)

Ceriano Laghetto 20 (19)

Cogliate 27 (26)

Misinto 18

Lazzate 37 (35)

Cesano Maderno 192 (191)

Limbiate 166 (165)

Barlassina 41 (40)

+0 nella bassa comasca, +0 anche nei comuni del vicino Saronnese. A Saronno oggi “solo” +1; il tutto in una giornata che nel Varesotto, +58, ha fatto registrare una crescita più decisa rispetto al vicino comasco (+19) ed alla Brianza (+27), mentre in Lombardia è proseguito il trend discendente che ha caratterizzato anche gli ultimi giorni.

Per informazioni o aiuto riguardo all’emergenza coronavirus:

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

(foto archivio: recente cerimonia in Municipio a Solaro)

