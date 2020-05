SARONNO – Nuove code a Saronno nella Fase 2 dell’emergenza coronavirus: con la riapertura di attività anche diverse agli alimentari, si fa la fila anche davanti a negozi che prima erano chiusi, l’esigenza ovviamente è sempre la stessa, quella di garantire il “distanziamento” per frenare il contagio del coronavirus. E così questa mattina, ad esempio, c’era la coda davanti al negozio di telefonia della Wind fra piazzetta Portici e piazza Libertà nell’isola pedonale del centro storico; stesso discorso nel pomeriggio da parte di chi ha voglia di risalire in sella ad una bici dopo il lockdown: c’era la fila, ad esempio, per entrare a “Le due ruote” di Galli in via Varese.

(foto: questa mattina fila davanti al negozio Wind nel centro storico di Saronno)

09052020