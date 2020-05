GROANE – Neppure un caso, in nessuna località delle Groane. Come sempre ripetono le autorità regionali, a partire dall’assessore al Welfare, Giulio Gallera, i dati vanno considerati sempre in una ottica temporale più ampia rispetto a quella giornaliera, e comunque il fatto che oggi non siano stati segnalati nuovi contagi è sicuramente una notizia che fa ben sperare, pure alla luce del progressivo calo dei giorni passati.

Ecco il quadro della situazione dei contagi nelle località della zona, dall’inizio della pandemia ad oggi:

Solaro 63

Ceriano Laghetto 23

Cogliate 32

Misinto 21

Lazzate 41

Cesano Maderno 212

Limbiate 183

Barlassina 42

Nel Varesotto, +9 mentre nel Comasco +25 casi. La Lombardia mantiene il trend confortante degli ultimi giorni con un totale di +159 nuovi casi. I dati sono stati resi noti da Regione Lombardia.

Per informazioni o aiuto riguardo all’emergenza coronavirus:

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

(foto archivio: controlli all’ingresso del mercato di Solaro)

