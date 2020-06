LIMBIATE- “Una piccola colonia di germani reali ovvero mamma e 11 anatroccoli, è stata rinvenuta dalla polizia locale del Comune di Limbiate in una via a poche decine di metri dal Parco delle Groane. Interpellati dai colleghi, sono intervenuti gli agenti della polizia locale del Parco Groane che hanno trasportato con cura i 12 esemplari all’oasi Lipu di Cesano Maderno dove sono stati rimessi immediatamente in libertà in un ambiente a loro più consono”. A riepilogare l’intervento, avvenuto lo scorso fine settimana, sono i responsabili dell’area naturalistica.

L’operazione di salvataggio è andata dunque a buon fine, mamma e piccoli sono stati messi al sicuro e non corrono più il rischio di essere investito da qualche auto di passaggio o di essere aggrediti da qualche animale domestico che nell’abitato di Limbiate avrebbero potuto incontrare.

(foto: i piccoli anatroccoli che sono stati recuperati, con uno scatolone, e che sono stati portati al sicuro dalla polizia locale)

03062020