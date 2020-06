GROANE / ROVELLO PORRO / TURATE – +0 in Groane e nella bassa comasca: oggi non si è registrato nessun nuovo caso di positività al coronavirus.

Ecco il quadro della situazione con il numero dei casi positivi dall’inizio della pandemia:

Rovello Porro 21

Rovellasca 27

Turate 56

Lomazzo 27

Bregnano 21

Solaro 65

Ceriano Laghetto 25

Cogliate 32

Misinto 20

Lazzate 42

Cesano Maderno 214

Limbiate 189

Barlassina 42

In zona nessun caso a Saronno, Origgio, Gerenzano e Uboldo; nel Tradatese; +1 a Caronno Pertusella, +1 a Cislago. Da valutare senza prematuro ottimismo i dati dell’emergenza coronavirus in Lombardia, con riferimento ai nuovi casi positivi (+84): riflettono il numero esiguo dell’esito dei tamponi inseriti nel database regionale. Dunque, pochi tamponi eseguiti ed ovviamente anche pochi sono i risultati “positivi”. Situazione quindi da rivedere domani e nei prossimi giorni, se fosse davvero così allora la pandemia starebbe segnando davvero un calo notevole. Restando alla zona, nel comasco oggi +4 casi, in Brianza +3, nel varesotto +6.

Per informazioni o aiuto riguardo all’emergenza coronavirus.

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

(foto: una veduta del centro di Rovello Porro)

04062020