COGLIATE – Sono arrivati i “Sandalmazi bond”: li ha creati il Comune per sostenere le attività locali e fare risparmiare i cittadini. Il motto è “sostieni la tua attività preferita”. Si può fare tutto dal sito internet ufficiale, www.sandalmazibond.it, sul quale si spiega anche come funziona: basta selezionare l’attività che si vuole aiutare e comprare un coupon da 50 euro. L’Amministrazione comunale del sindaco Andrea Basilico aggiungerà un bonus del 10% al valore scelto. Il commerciante riceverà subito l’accredito e lo completerà a sua volta con un bonus del 10%. Il coupon avrà quindi validità per 1 anno e sarà possibile utilizzarlo dal 15 luglio 2020 con il valore, per il cittadino, del 20 per cento in più di quanto ha speso.

Riguardo alle attività commerciali, c’è solo l’imbarazzo della scelta: dai panifici ai cafè, dalla pasticceria ai centri estetici, dal parrucchiere, dall’abbigliamento alla ferramenta, dal negozio per animali all’elettronica, dall’enoteca alla palestra, dalla profumeria alla cartoleria, agli alimentari.

05062020