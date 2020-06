SARONNO – “Ho sempre fatto parte di un partito di livello nazionale ma credo per guidare la città, in un momento difficile come quello attuale, serva anche la sensibilità civica. Ci saranno scelte difficili da prendere e ci serviranno contributi e sensibilità diverse”. E’ questo il passaggio focale della presentazione con cui ieri mattina Augusto Airoldi ha presentato la civica che porta il suo nome che lo sosterrà in coalizione con Pd e [email protected] nella corsa alla carica di sindaco della prossima tornata elettorale.

Nella nuova sede di via Garibaldi Mattia Cattaneo ha illustrato in diretta Facebook gli obiettivi della lista “Augusto Airoldi sindaco” che vuole fermare il declino di Saronno e rilanciare la città. Assenti gli altri candidati “per le norme di distanziamento sociale della Fase 2” i temi toccati sono stati quelli della partecipazione, di una risposta più forte delle richieste ed esigenze della città che “durante l’emergenza è andata con il pilota automatico”.

All’esterno del nuovo punto elettorale si sono poi ritrovati, sempre rispettando le distanze di sicurezza, Mauro Lattuada segretario cittadino del Pd con Mauro Rotondi ed alcuni esponenti di [email protected]