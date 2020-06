SOLARO – L‘allarme è scattato attorno alle 20.30 di oggi, giovedì, e sul posto in via Quirico alla periferia – ma vicino al centro – di Solaro sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento di Saronno, che già dalla distanza hanno notato la colonna di fumo ed anche il fumo che aveva già finito per ammantare tutta la zona, prettamente residenziale. In tanti si sono precipitati fuori dalle case, tutti indossando la mascherina, per capire cosa stessa accadendo ed assistere alle operazioni di soccorso.

Incendio a #solaro intervengono i #vigilidelfuoco tanto fumo, ancora da quantificare i danni pic.twitter.com/8oaRuWXntR — ilSaronno (@ilSaronno) June 18, 2020

A bruciare, le cause sono ancora d chiarire, il primo piano di una villetta. I pompieri sono entrati con gli autorespiratori, proprio a causa del fumo, è stato provvedendo agli interventi di spegnimento; con rinforzi in arrivo dai comandi dei vigili del fuoco della zona. Al momento non risultano persone ferite o intossicate; sul posto anche i carabinieri del comando locale.

(foto: la scena dell’incendio con l’ingresso dei vigili del fuoco nella villetta)

