SARONNO / TRADATE / GROANE – Continua la situazione di instabilità, il sole con cui si è aperta la giornata di giovedì potrebbe non durare ancora molto. Regione Lombardia ha infatti appena emesso l’ennesima “allerta meteo”.

Per il pomeriggio-sera di oggi 18 giugno si conferma la possibilità di fenomeni convettivi anche di forte intensità con possibili

inneschi su pianura e appennino, in propagazione verso nord-est. Gli eventi temporaleschi potranno essere più frequenti e organizzati sulla pianura occidentale e sulle prealpi centro-occidentali. Fenomeni in attenuazione ed esaurimento in serata, a

partire da ovest. Ventilazione in irregolare rinforzo dal pomeriggio: rinforzi più marcati sulla Bassa Pianura orientale, con raffiche fino a 55 chilometri orari.

Domani 19 giugno, contesto ancora instabile e con bassa predicibilità dell’evoluzione dei fenomeni convettivi più intensi. Nel

pomeriggio si evidenzia possibilità di eventi temporaleschi sparsi, più probabili e intensi sui rilievi centro-orientali, in possibile estensione verso le pianure orientali. Possibilità anche di veloci temporali, che dall’Appennino si estendono alle pianure

meridionali. Sabato 20 giugno ancora possibilità di episodi di rovesci e temporali, ma di media-bassa intensità, più probabili su prealpi orientali e appennino dalle ore pomeridiane.

