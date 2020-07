SARONNO – Con la raccolta firme per l’ospedale questa sera ha fatto il suo debutto ufficiale la sede di Obiettivo Saronno in via Padre Monti 13.

A fare gli onori di casa la candidata sindaco Novella Ciceroni elegantissima ma con un tocco di viola con lo smalto. Del resto l’attenzione per i dettagli è massima dalla borsina viola gadget della lista ai punti in cui sono collocate le sedie segnati di viola.

Novella Ciceroni anticipa la serata per la raccolta firme per l'ospedale Gepostet von IlSaronno am Dienstag, 14. Juli 2020

Nella serata è garantito il massimo rispetto delle norme anticontagio: “La sede è molto grande: anche numerosi avremo la possibilità di rispettare i protocolli e le distanze di sicurezza previste per legge”.

A farla da padrone però i volantini e i moduli per la raccolta firme per salvare l’ospedale per “un’iniziativa non tanto di Obiettivo Saronno quanto dell’intera città”.