SARONNO – Vigili del fuoco in azione in via Don Volpi nei pressi del centro anziani Focris e del centro giovanile “Monsignor Ugo Ronchi”, per la caduta di un grosso albero che è finito proprio sulla carreggiata. Per fortuna in quel momento, durante il violento nubifragio attorno alle 6 odierno, non passava nessuno e quindi non registrano feriti o danni. I pompieri hanno messo in sicurezza la zona e deviato il traffico, e quindi si stanno occupando del taglio di rami e del tronco, con le motoseghe. L’albero si trovava all’interno dell’area del centro giovanile e cadendo si è appoggiato sulla recinzione, finendo per buona parte sulla strada.

Cadendo l’albero ha anche tranciato un cavo elettrico, per cui sarà necessario anche l’intervento dei tecnici della società elettrica, per le sistemazioni del caso..

Sul posto, per un sopralluogo, anche l’assessore comunale all’Ambiente, Gianpietro Guaglianone.

(foto: il grande albero caduti nei pressi del centro giovanile “Monsignor Ugo Ronchi” di via Cristoforo Colombo con i vigili del fuoco in azione e l’assessore comunale all’Ambiente, Gianpietro Guaglianone)

24072020