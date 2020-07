SARONNO – Grande apprensione ieri sera alle porte del centro storico per l’investimento di una saronnese in via Caduti della Liberazione. L’incidente, il secondo nella giornata di giovedì, è avvenuto qualche minuto prima delle 19 quando una 57enne è stata colpita da una vettura. L’impatto è stato forte e la donna è finita a terra.

Tra i passanti che sono accorsi in suo aiuto anche l’assessore all’Ambiente e Sport Gianpietro Guaglianone appena uscito dal Municipio e diretto, a piedi a casa. E’ stata subito allertata la centrale operativa per le emergenze sanitarie e sul posto è arrivata un’ambulanza della Croce Rossa di Saronno. Il personale sanitario si è occupato della saronnese che non ha perso conoscenza. Anzi la donna ha anche chiesto di avvisare il marito. Il personale della Cri ha stabilizzato le condizioni della ferita e l’ha trasferita all’ospedale di Saronno per le cure del caso. Sul posto anche la polizia locale che ha provveduto ha rilevare il sinistro a a deviare il traffico.