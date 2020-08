Centrodestra, De Marco fa il pompiere: “Nessun accordo disatteso”. Vicesindaco sarà una donna della coalizione

SARONNO – La presentazione di Forza Italia non è stata riprogrammata ma la coalizione ha tenuto al faccia a faccia di venerdì sera durato oltre 3 ore.

A darne conto, anche per evitare le fughe di notizie, il commissario cittadino Agostino De Marco:”Gli accordi trovati nella famosa cena al ristorante “La Perla“ non sono stati disattesi dalla Lega. La ricandidatura del sindaco Alessandro Fagioli non è stata mai messa in discussione.

Le posizioni varie (assessorati, presidente del consiglio, presidente della Saronno Servizi e altre) verranno ripartite in maniera proporzionale e con criteri specifici di massima che abbiamo definito.

Il vicesindaco sarà una donna della lista in coalizione con la Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia e Sac, che prenderà più voti. È chiaro che se la lista che prende più voti non mette l’assessore donna, il vicesindaco va alla lista successiva con l’assessore donna.

Gli altri punti sono di rapporti tra Sindaco, Assessori e dirigenti che sono stati chiariti e che vanno verificati durante il mandato elettorale”.

De Marco chiarisce anche la posizione di Forza Italia: “È chiaro che noi non veniamo meno alla nostra identità e ai nostri principi, siamo liberali europeisti (immaginate oggi un Italia senza l’euro) e chiaramente ci riconosciamo nella carta dei valori di Forza Italia e nel Partito Popolare Europeo. Pertanto non è su questioni di posti ma su posizioni chiare e precise e scritte in un programma condiviso che si andrà a siglare l’accordo definitivo della coalizione, in cui tutti i partiti della coalizione avranno pari dignità.

È chiaro che questo presuppone una mediazione e che non sono dei mal di pancia dovuti a questioni personali o di posizioni.

Crediamo che in questi anni sia iniziato un percorso virtuoso per Saronno che è uscita dall’immobilismo della coalizione della sinistra, e che si possa continuare nel cammino intrapreso.Crediamo che alla fine il senso civico di tutti i componenti della coalizione prevarrà ma sempre nel rispetto dei valori e dei principi che caratterizzano e determinano il nostro impegno in politica.