LIMBIATE / CESANO MADERNO – Nessun nuovo caso di positività al coronavirus nei due principali centri delle Groane, Limbiate e Cesano Maderno; il dato di oggi è infatti invariato.

Dall’inizio della pandemia, a Limbiate si sono registrati complessivamente 202 casi mentre a Cesano Maderno si è fermi a 230.

Nessun decesso, aumentano guariti e dimessi (+71) e nessun contagio a Cremona, Lecco e Sondrio. In anticipo rispetto al solito, Regione Lombardia ha già fornito i dati odierni riguardo alla pandemia, sul territorio lombardo oggi solo +50 nuovi casi riscontrati, ma anche i tamponi eseguiti, come ieri, sono stati pochi.

A livello provinciale, oggi nessun nuovo caso positivo di coronavirus nel Varesotto, +8 complessivamente fra Comasco e Brianza; lo si desume dai dati appena resi noti da Regione Lombardia.

18082020