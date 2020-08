SARONNO – “Negli ultimi mesi dopo il lockdown si è intensificata la presenza di biciclette e monopattini in centro e per le vie cittadine. Abbiamo deciso di intensificare i controlli in modo che anche i ciclisti e chi si sposta coi nuovi mezzi rispetti tutte le regole del codice della strada a partire dal divieto di circolare sotto i portici”. Sono le parole del comandante della polizia locale Giuseppe Sala che annuncia un giro di vite sul fronte dei controlli a carico di chi si sposta su due ruote dalle classiche biciclette agli innovativi monopattini. “La nostra priorità – continua il numero uno del comando di piazza Repubblica – visto che l’aumento della presenza di ciclisti è stata notevole rispetto all’anno scorso è il pieno rispetto delle regole”. Non è la prima volta che gli agenti di polizia locale utilizzano controlli a spot per sensibilizzare con multe e anche qualche ramanzina grandi e piccoli a prestare attenzione agli utenti più deboli. Del resto è un tema su cui la polizia locale è in prima linea da prima del lockdown. A gennaio infatti era partita la campagna in scuole e negozi per invitare i ciclisti ad essere più prudenti e gli automobilisti ad avere attenzione per chi si sposta su due ruote.