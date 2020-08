SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo l’articolo di Mauro Rotondi (PD) in merito alla problematica ambientale.

“La natura, in questi anni maltrattata, è oggi più che mai un alleato fondamentale per abbattere le emissioni, tutelare il paesaggio, rendere più attrattivo il territorio e vincere la sfida del cambiamento climatico. Da Papa Francesco al leader di Slow Food Carlin Petrini, ai tanti movimenti ambientalisti come gli studenti di “Fridays for Future”, in modo trasversale questi attori rivendicano principi chiari per tutti per salvaguardare il pianeta: alberi e biodiversità aiutano a contrastare l’inquinamento atmosferico, combattono il surriscaldamento e una riforestazione intelligente può mitigare la carenze di leggi nazionali sul consumo di suolo.

Purtroppo, nella nostra città, l’attenzione all’ambiente in questi anni non è stata all’altezza della situazione. Dal taglio delle piante di via Roma agli intoppi sulle realizzazioni di un piano integrato coi comuni limitrofi per le piste ciclabili arrivando all’apertura del centro alle auto: ormai non si contano gli esempi di sufficienza e disattenzione al tema. Secondo le rilevazioni viviamo in un’area (asse Sempione- Milano, Saronno, Legnano, Busto, Gallarate, Malpensa), tra le più inquinate d’Europa, va da sé che il lavoro da fare non è da poco e quella intrapresa finora non è secondo noi la strada giusta.

La coalizione di Centro-Sinistra a sostegno di Augusto Airoldi ha il tema ambientale tra le questioni urgenti del programma. Oggi non servono solo prese di coscienza ma azioni immediate per compiere un grande passo in avanti verso una miglior qualità dell’aria e della vita delle persone. Alla luce della situazione descritta, porci l’obiettivo di piantare un albero per ogni saronnese è una sfida da accettare senza esitazioni. Difficile ma conseguibile nel tempo per ridare più ossigeno alla nostra città.

In primo luogo occorrerà un censimento delle piante esistenti, cosa mai avvenuta finora, successivamente ci sarà da pensare a un piano equilibrato dove piante nuove e autoctone, filari, siepi abbiano tutte la loro giusta collocazione nella valorizzazione della biodiversità, elemento essenziale per proteggere l’ambiente.

Piantare nuovi alberi contribuirà a tagliare ingenti quantità di anidride carbonica proveniente da gas emessi da migliaia di auto e dall’inquinamento domestico. Il verde in città aumenterà di molti metri quadrati in più per ogni abitante e le piante andranno a riqualificare complessivamente zone di città e ambiti rurali, permettendo di realizzare piccoli boschi tematici, insieme a piantumazioni lungo le piste ciclabili e ad altre infrastrutture pubbliche come scuole, giardini ma anche aree private. Tutto ciò, oltre a migliorare la qualità della nostra vita, renderà più bella la nostra città.

Oltretutto, la svolta green per la lotta al cambiamento climatico favorirebbe anche l’economia agricola. Un passo in avanti non più rinviabile per ogni città, da fare subito e un obiettivo da porsi per dire che vogliamo ricostruire in fretta un ambiente sano e cambiare registro, scegliendo la sostenibilità. In una famosa canzone Sergio Endrigo lodava l’importanza degli alberi. Noi ad ogni abitante possiamo dare il proprio albero, ognuno di essi un piccolo tassello per un futuro migliore nelle nostre città.”

