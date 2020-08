CARONNO PERTUSELLA / SARONNO – Archiviata la pausa nel weekend di Ferragosto, la Serie A1 Softball è pronta a tornare in campo in un weekend che proporrà come piatto forte il derby lombardo tra Inox Team Saronno e MKF Bollate, match che potrebbe risultare decisivo per le sorti dell’alta classifica nel Girone A impegnato nella seconda giornata di andata. Per quanto concerne invece il raggruppamento B nel fine settimana si disputeranno le gare valide per la prima giornata del secondo girone d’andata.

Domenica 23 agosto con gara 1 alle ore 17 (diretta su Fibs Tv con prepartita dalle 16:40) Inox Team Saronno ed MKF Bollate si troveranno faccia a faccia con una sola partita che divide le due squadre ai primi posti della classifica, con Bollate al momento in vetta. Il precedente stagionale vede una vittoria per parte, con le neroazzurre capaci di infliggere quella che ad oggi è l’unica sconfitta del campionato per Bollate e la risposta delle rosso-bianco-blu in una drammatica seconda partita risoltasi solo agli extra-inning con il walk-off di Elisa Cecchetti. Di fronte, nemmeno a dirlo, le due squadre che vantano le migliori statistiche sia offensive che difensive dell’intero campionato: Saronno conduce per media battuta (.365) e media ERA (2.07), mentre Bollate ha più valide da extra-base (38) e strikeout inflitti agli avversari (70). Insomma, un doppio scontro che si preannuncia una vera e propria battaglia a base di altissimo softball.

Chi potrebbe approfittare di questo duello sarà sicuramente il RheaVendors Caronno che scenderà in campo il giorno prima, sabato 22 agosto con gara 1 dalle ore 18, sul proprio diamante contro Bussolengo, che dal canto suo ha quella che potrebbe essere l’ultima occasione per rimanere attaccata al treno del terzo posto che significherebbe playoff, un obiettivo enorme per una squadra che dopo un ciclo che l’ha portata a vincere tutto è ripartita dalle giovanissime. Per provare a fare uno sgambetto a Caronno però servirà la partita perfetta: la formazione lombarda giunge all’impegno dopo due serie pareggiate, una contro la corazzata Saronno e l’altra contro il fanalino di coda delle Metalco Thunders Castellana (di riposo questo turno) e sarà certamente alla caccia di uno sweep per consolidare un terzo posto che in questo momento appare essere il posto che meritano.

