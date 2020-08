Italia Viva, Azione! e +Europa: ecco tutti i candidati

SARONNO – La candidatura di Pierluigi Gilli a sindaco di Saronno è sostenuta, oltre che dalla lista civica “Con Saronno”, da una lista a trazione politica che riunisce Azione!, Italia Viva, +Europa, Unione italiana.

Si tratta di un esperimento che mira a creare un grande centro moderato, lontano da populismi e giustizialismi, che si ispiri a valori liberali, che abbia l’europeismo come imperativo categorico e il riformismo come percorso necessario.

Quello saronnese è un esperimento di ciò che vorremmo si coagulasse anche in quadro nazionale: la nostra Italia ha davvero sete di persone che, senza nascondersi dietro accuse o slogan, contemplino la complessa realtà guardando in faccia i problemi per trovare soluzioni sostenibili nel lungo periodo così da creare le basi per il futuro che attende noi, i nostri figli e i nostri nipoti.

Oggi questo progetto parte con le forze moderate, dialoganti e pensanti che cercano soluzioni più che colpevoli, ma la porta è aperta anche a tutti coloro che rifuggono l’attuale quadro politico fatto da seminatori d’odio. Siamo certi che occorre tornare a ciò che ci rende cittadini saronnesi, italiani, europei, uomini e donne: la propensione verso un futuro fatto di pace, crescita, giustizia.

Pierluigi Gilli, con la sua dimostrata competenza amministrativa, può essere garante di tutto ciò: per questo lo sosteniamo!

Candidato sindaco

Pierluigi Gilli in coalizione con

Con Saronno Candidato anno di nascita Silvio Barosso 1965 Deborah Basileo 1991 Gabriele Busnelli 1989 Luciano Cairati 1947 Andrea Carli 19991 Marco Caronni 1989 Vincenzo Garaglia 1946 Annalaura Giannelli 1982 Danilo Gusella 1948 Ambrogio Mantegazza 1996 Marco Marazzi 1972 Alessandra Caterina Masini 1979 Francesco Muscolino 1959 Riccardo Onida 1967 Fabio Pagani 1975 Paola Proverbio 1974 Anna Lisa Renoldi 1960 Francesco Ricca 1989 Roberta Ricco 1971 Rita Romano 1956 Davide Rossin 1980 Laura Sali 1954 Augusto Zamagna 1967 Tatiana Zanco 1973