SARONNO – Ieri è stata resa nota la notizia della scomparsa di Umberto Mariani presidente del consiglio comunale dal 2004 al 2009 ma anche attivo membro della comunità saronnese. Tantissimi i messaggi arrivati nelle ultime dal mondo politico.

PIERLUIGI GILLI, presidente del consiglio comunale

“Sono fortemente impressionato per la sua scomparsa; con Umberto avevo mantenuto una cordiale e affettuosa amicizia; mi mancherà molto per l’esempio di attaccamento alla famiglia, all’Arma, alle Istituzioni che, con la costante bonomia, hanno segnato tutta la sua vita”.

LUCA AMADIO, capogruppo Obiettivo Saronno e presidente commissione commercio

“La scomparsa di Umberto lascia un vuoto difficilmente colmabile in una societá in cui la rettitudine, il senso di famiglia ed il pacato equilibrio, da lui degnamente rappresentati, sono sempre piú difficili da ricercare. Personalmente il ricordo della sua bonaria autorevolezza e della sua rassicurante presenza mi accompagneranno per sempre. Indimenticabile anche il suo prezioso contributo alla vita pubblica cittadina che, come nel proprio stile, ha onorato con profonda professionalitá e competenza. Da parte mia e della realtá civica che rappresento le piú sentite condoglianze ai propri cari e un commosso ringraziamento per quanto Umberto ha insegnato e per l’esempio che è e sará per tutti noi.”

GIANANGELO TOSI, responsabile cittadino FdI

“Che grande dispiacere! Un uomo probo, retto, coerente, libero. Mancherà molto alla città! Che la terra ti sia lieve, Umberto. Condoglianze sentite alla famiglia”

LUCIO BERGAMASCHI, Forza Italia

Mi dispiace tantissimo. Una persona per bene e di grande rettitudine

CESARE CENEDESE, Con Saronno

Una grande persona che ho conosciuto, e stimato, alla famiglia sentite condoglianze