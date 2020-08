Istituzione Zerbi: il bilancio dei 4 anni di attività del presidente Demis Guidi

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Demis Guidi sulla sua attività alla guida dell’istituzione comunale Pietro Zerbi che gestisce nidi e materne comunali.

“Sono passati 4 anni e mezzo dal mio insediamento a presidente del consiglio del Cda dell’istituzione comunale monsignore Pietro Zerbi”, ed ora che si avvicina il termine del mio mandato è giunto il momento di fare un bilancio su tutto quanto fatto in questo periodo.

Inizio con il precisare che all’istituzione sono affidati i seguenti servizi: gestione delle scuole dell’infanzia comunali, gestione dei Nidi comunali, gestione dei servizi educativi (insegnanti di supporto) nelle scuole primarie e secondarie, gestione dei servizi di pre e post scuola, gestione del servizio mensa delle scuole d’infanzia, scuole primarie e secondarie di primo grado e gestione della pulizia delle palestre.

Il Comune di Saronno verifica i risultati della gestione, ed assegna annualmente appositi trasferimenti economici, compatibili con il proprio bilancio. I componenti del Consiglio di Amministrazione ed il Presidente, prestano la propria opera gratuitamente e senza copertura assicurativa.

Questo Cda avendo come obiettivo primario il benessere dei bambini e la fiducia delle famiglie, ha sempre mantenuto standard qualitativi molto alti ma nello stesso tempo, ha sempre dato un occhio di riguardo anche al bilancio, così, laddove l’Istituzione non fosse stata vincolata da un contratto, ha ottenuto condizioni economiche migliori da parte dei fornitori ed in alcuni casi, in presenza di sbilanciamenti molto evidenti a fronte di un paritetico servizio, sono stati sostituiti.

Nel quinquennio il consiglio di amministrazione si è ritrovato regolarmente garantendo la realizzazione di tutte le attività legate ai servizi gestiti dall’istituzione, che di seguito si elencano nei diversi ambiti di realizzazione.

Gestione delle scuole dell’infanzia comunali

Hanno avuto regolare svolgimento tutte le annualità nelle scuole d’infanzia comunali “Cavour”, “Monte Santo”, “Don Marzorati”, così come la proposta della sezione primavera all’interno della scuola “Don Marzorati”.

Nel corso del quinquennio si è completato il passaggio della scuola d’infanzia comunale G. Galilei alla scuola d’infanzia statale San Giovanni Bosco.

Si è altresì programmato e realizzato il passaggio della scuola comunale “Novara” all’interno del complesso statale “V. Da Feltre”.

Si sottolinea che è stato necessario garantire anche un numero sempre maggiore di insegnanti di sostegno legate all’aumento dei minori in possesso di una diagnosi funzionale.

Si è realizzato il rifacimento della copertura della scuola d’infanzia “Marzorati”, ed importanti opere legate agli impianti di scarico delle scuole “Cavour” e “Monte Santo”

Gestione dei Nidi comunali

Hanno avuto regolare svolgimento tutte le annualità negli asili nido comunali “M. Candia” e “P. Gianetti”.

I due asili hanno sempre risposto con il loro massimo di capacità ricettiva, lasciando una minima lista d’attesa.

Un passaggio importante è stato il concorso pubblico che ha definitivamente portato a poter contrattualizzare a tempo indeterminato tutto il personale previsto nella pianta organica.

Si è provveduto al passaggio della gestione esterna delle cucine. Tale decisione è stata legata ad alcuni punti critici della gestione interna, quali la gestione delle diete speciali, il controllo completo di tutta le filiera delle forniture, la preparazione professionale del personale addetto, l’adeguamento strutturale e degli strumenti di cui le cucine necessiterebbero. E’ evidente che il servizio di cucina interno poteva essere un valore aggiunto dei nostri asili, ma la sicurezza della sua gestione e quindi dei bambini, doveva essere prioritariamente tenuta in considerazione. Ovviamente si è garantita una maggiore qualità dei prodotti alimentari, ponendo maggiore attenzione alle forniture di prodotti biologici oltre che maggiori controlli.

Nei confronti delle famiglie si è continuato il rapporto tramite il comitato di partecipazione di cui nell’anno 2018 si è rivisto, dopo lungo percorso di condivisione, il regolamento di gestione.

In riferimento alle strutture, sempre in collaborazione con l’ufficio tecnico comunale, si è realizzato l’adeguamento alla normativa antincendio e dell’impianto termico per l’asilo nido “P. Gianetti”.

Per l’asilo nido “M. Candia”, l’istituzione, ha provveduto alla sostituzione della numerose tende non a norma nella sala di riposo, nella sala dei piccoli, nella sala gialla e nei corridoi con della tende ignifughe rendendo tutti questi ambienti più sicuri

Gestione dei servizi educativi (insegnanti di supporto) nelle scuole primarie e secondarie

Nel corso del quinquennio l’istituzione ha preso completamente in carico anche questo tipo di servizio.

Il personale educativo, dipendente dell’istituzione, ha svolto le sue funzioni all’interno degli istituti scolastici statali.

Le necessità segnate dalle scuole, sono aumentate di anno in anno e si è cercato di dare una risposta con una migliore organizzazione del personale impiegato.

Gestione dei servizi di pre e post scuola

Questi servizi sono continuati in modo del tutto regolare in collaborazione con gli istituti comprensivi statali della città

Gestione del servizio mensa delle scuole d’infanzia, scuole primarie e secondarie di primo grado

L’Istituzione ha seguito, per tutto il periodo, la gestione della ristorazione scolastica in tutti i plessi cittadini.

La ditta fornitrice è sempre stata la “Pellegrini spa”.

Attraverso la commissione mensa si sono sempre mantenuti i rapporti con le famiglie e con le insegnanti delle diverse scuole.

Non sono sorti problemi specifici di realizzazione se non quelli di normale gestione quotidiana.

Negli ultimi due anni, a seguito del rinnovo dell’appalto di gestione, con i successivi ricorsi legali, la gestione ha avuto qualche difficoltà aggiuntiva, comunque sempre affrontate senza specifici disservizi per l’utenza

Gestione della pulizia delle palestre

Durante tutto il periodo è stata garantita la pulizia delle palestre comunali. Dapprima attraverso il personale ausiliario interno ed a partire dall’anno scolastico 2020/21 attraverso affidamento diretto ad una cooperativa esterna.

Sono stati 4 anni molto interessanti in un settore a me nuovo per cui, non ho solo messo in campo la mia esperienza da imprenditore, devo dire che ho anche imparato molto sui Ccnl di categoria. Sono stati anni pieni di alti e bassi, dove le problematiche non sono mancate, ed in alcuni casi anche abbastanza importanti, ma il tutto è sempre stato gestito con prudenza e professionalità, ma sono stati anche anni di successi e cambiamenti oltre ad aver portato a termine diversi progetti.

Ora, che è giunto il momento di passare il testimone, per tutto quanto sopra voglio ringraziare tutto il personale dell’ istituzione e i componenti del Cda per l’impegno, la dedizione, e i sacrifici che fanno ogni giorno per fare di questa Istituzione un fiore all’occhiello della città di Saronno.