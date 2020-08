ORIGGIO – Ha bevuto troppo e si è sentito male, tanto che c’è voluta l’ambulanza: l’ultimo caso di intossicazione etilica, in zona, ha riguardato l’altra notte un giovane di 22 anni, l’intervento dell’autolettiga è avvenuto alle 2.40 in via per Caronno, alla periferia di Origgio. Da quelle parti ci sono alcuni locali pubblici e strutture aggregativa. Sono stati gli amici del ragazzo a dare l’allarme sul posto è arrivata una ambulanza della Croce rossa di Lainate, il cui equipaggio si è subito preso cura del giovane per il quale è stato necessario il trasporto all’ospedale di piazza Borella a Saronno. Al momento del ricovero non è apparso in pericolo di vita.

Si tratta dell’ennesimo caso di questo genere nel corso del periodo estivo, fra Saronno (dove se ne sono verificati soprattutto in zona stazione ferroviaria centrale) e nelle cittadine del circondario.

(foto archivio: intervento dell’ambulanza della Croce rossa sul territorio per una emergenza medica)

25082020