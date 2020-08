SARONNO – Gli attivisti della lista civica “Con Saronno” e della lista politica frutto del connubio di “Italia Viva, Azione, +Europa, Unione Italiana” che sostengono la candidatura di Pierluigi Gilli alle elezioni di settembre scendono in campo nel fine settimana: sono previsti due appuntamenti nel centro storico, in corso Italia, sabato e domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 17 alle 19 quando incontreranno i cittadini e distribuiranno una sintesi del loro programma. In particolare parleranno dei loro progetti per il rilancio dell’ospedale saronnese.

“Le nostre idee – spiegano gli attivisti – sono contenute nel programma amministrativo con cui Pierluigi Gilli si propone come sindaco per il prossimo quinquennio. Primo punto del programma è l’ospedale, vero patrimonio della città e del territorio saronnese i cui livelli istituzionali devono attivarsi proattivamente nella difesa del nostro nosocomio”

(foto: un momento della presentazione delle liste al Gilli point)

