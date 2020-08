Origgio: cade della moto e finisce all’ospedale

ORIGGIO – Cade dalla moto e finisce all’ospedale: questa la disavventura per un ragazzo di 24 anni. L’incidente è capitato oggi alle 13 in via Grandi ad Origgio, nella zona industriale del paese. Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia locale del comando unificato di Uboldo-Origgio ed è arrivata una ambulanza della Croce rossa di Legnano.

Il giovane si è comunque ben presto ripreso, le sue condizioni non sono apparse preoccupanti, ed è stato trasferito con l’autolettiga al pronto soccorso dell’ospedale di Saronno per essere medicato e per tutti gli accertamenti del caso. Gli agenti della vigilanza urbana si sono occupati di deviare il traffico per assicurare che i soccorsi si svolgessero in tutta sicurezza, e poi hanno eseguito tutti i rilievi del caso per ricostruire con precisione quanto successo.

(foto archivio: una pattuglia della polizia locale del comando unificato di Uboldo e Origgio in servizio sul territorio in occasione di un precedente intervento)

28082020