Limbiate, si conclude la seconda edizione de “La girandola delle parole”

LIMBIATE – Sabato 12 settembre si conclude la seconda edizione del premio letterario internazionale “La girandola delle parole” con la cerimonia di premiazione nella splendida cornice di villa Mella a Limbiate a partire dalle 16. Il premio è stato promosso da Pro loco Limbiate – presidente pro tempore Federica Moretti – con la presidenza onoraria dell’attore e regista Alessandro Quasimodo e la presidenza esecutiva della poetessa e scrittrice Rita Iacomino.

Per l’occasione la Pro Loco di Limbiate, con il patrocinio di Città di Limbiate, U.N.P.L.I. (Unione Nazionale Pro Loco d’Italia), Provincia Monza Brianza, Regione Lombardia, conferirà il premio alla cultura a cinque figure femminili che incarnano lo spirito della mission delle Pro Loco d’Italia.

Dalla Puglia alla Lombardia, passando per il Lazio e la Toscana fino al Veneto, per un momento corale che unisce idealmente la nazione, da sud a nord passando per il centro.

Daniela Cecchini (Lazio): critico letterario, giornalista del Corriere del Sud, operatrice culturale, pluriaccademica;

Laura Efrikian (Veneto): attrice di cinema, televisione e teatro, scrittrice, impegnata in progetti filantropici pro-Africa;

Anna Montella (Puglia): operatore culturale e della comunicazione, scrittrice, ideatrice Caffè Letterario La Luna e il Drago;

Marina Pratici (Toscana): critico letterario, saggista, poeta, scrittrice, giornalista, direttrice editoriale, pluriaccademica;

Donatella Rampado (Lombardia): scrittrice, fondatrice e presidente di Assosinderesi per una cultura etica.

“Per l’impegno costante rivolto alla valorizzazione e la promozione del territorio, del patrimonio umano, artistico e culturale, – scrive l’associazione – che incarna lo spirito della mission delle Pro Loco d’Italia. Per la manifesta preparazione culturale di vasto respiro e lo sguardo attento ai valori etici di solidarietà, inclusione e coesione sociale”.

Le pro loco (dal latino, letteralmente «a favore del luogo») sono, infatti, associazioni nate con scopi di promozione e sviluppo del territorio in tutte le sue declinazioni, dal patrimonio culturale materiale e immateriale a quello storico e umano, promuovendo in tal modo l’inclusione e l’integrazione sociale.

La giornata, con la direzione artistica di Armando Muti, sará allietata dagli intermezzi musicali curati da un ensemble dell’Orchestra Filarmonica di Limbiate, con la partecipazione della splendida voce dell’ospite Kody Vox, reduce dalla recente partecipazione al programma televisivo “Guess my age”come ospite misterioso.

La lettura delle opere premiate sarà a cura di Alessandro Quasimodo e Antonella Benatti.

La cerimonia vedrà la partecipazione della giuria di qualità del premio La Girandola delle Parole, tutti operatori del settore: Paolo Baldelli; Fabiano Braccini; Fabrizio Bregoli; Nunzio Buono; Carmelo Consoli; Ivan Fedeli; Giuseppe Leccardi; Dario Marelli; Marinella Miconi; Adriano Molteni; Mina Rusconi; Enrico Sala; Carla Sautto Malfatto; Rodolfo Vettorello.

Con la partecipazione degli organismi ospiti: La Camerata dei Poeti di Firenze; Caffè letterario La Luna e il Drago; Circolo IPLAC; Arsenio Edizioni.

La partecipazione dei sostenitori: BCC Credito Cooperativo Barlassina; Sacma Group; Autofficina T.E.P.I. ; Studio Lupo; Mr.Food; Dell’Orto Carni.

La collaborazione per il servizio navetta dell’Auser di Limbiate.

