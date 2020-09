SARONNO – “Col mio gruppo di lavoro che ringrazio sempre (Luca Maggio, Giorgio Ghezzi,Alessandro Campanella e Monica Castelli) abbiamo deciso di annullare il tour nei quartieri. La mia campagna elettorale continuerà tra chi mi conosce e vorrà darmi fiducia esprimendo la sua preferenza ma ora ciò che conta è la corsa per il posto di primo cittadino”.

Sono le parole di Luciano Silighini candidato di Forza Italia.

“È importante concentrarsi su quello e far sì che Saronno abbia una classe di amministratori validi perché Saronno merita molto. I cittadini hanno bisogno di persone capaci e competenti per cancellare una politica approssimativa. C’è bisogno di gente seria in Comune per affrontare la sfida che questi anni difficili ci chiedono. Vale più la pena spiegare questo ai cittadini piuttosto che correre per prendere le preferenze. Chi vuole votarmi mi voterà lo stesso ma ora è importante che certe politiche nefaste per la città e figure culturalmente a mio avviso non valide vengano arginate dalle decisioni chiave della città. Il dipinto di Roma attorniata dai Visigoti mi ha impressionato, non voglio che Saronno faccia la stessa fine. Incontreremo i cittadini e spiegheremo come una croce sul Sindaco giusto possa fermare questo baratro dinnanzi al quale è Saronno.” Conclude Silighini non specificando di quale candidato Sindaco parla “Renzi ha detto una cosa importante, l’Europa ha dato all’Italia una cifra enorme e da lì dipenderà il futuro dei nostri figli. Se quei fondi verranno investiti per creare il lavoro l’Italia ripartirà altrimenti sprofonderemo e per questo anche a Saronno c’è bisogno prima di tutto di un Sindaco capace che abbia dimostrato con esperienza e diligenza di saper guidare bene la città ed essere un punto di riferimento sempre presente per i cittadini