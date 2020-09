SARONNO – Per concludere una serata trascorsa in compagnia non hanno trovato niente di meglio da fare che prendere a calci e spargere in giro per il centro i rifiuti esposti dalle attività commerciale del centro. Il blitz non è sfuggito però alla polizia locale che li ha identificati con le telecamere e ha emesso a loro carico una sanzione da 100 euro in base alle norme anti-degrado e per mantenere il decoro urbano previste dal regolamento comunale.

E’ quanto accaduto l’altra notte nel cuore della zona a traffico limitato saronnese nella zona di piazza La Malfa. Qui spesso si ritrovano gruppo di giovani per chiacchierare e concludere la serata. Questa volta però non si sono limitati a qualche schiamazzo. Forse per sfida o forse per gioco un gruppetto di ragazzi tra cui diversi minorenni si è accanita contro i rifiuti lasciati fuori dalle attività commerciali. Prendendo a calci i sacchi e gli scatoloni hanno seminato spazzatura per tutto il centro. A ripulire tutto sono stati la mattina dopo gli addetti di Econord ed Amsa che hanno riportato l’ordine. La bravata non è rimasta impunita. Con l’ausilio delle telecamere la polizia locale ha identificato alcuni dei responsabili del blitz nel dettaglio un 18enne di Cislago e due saronnesi un 15enne ed un 17enne. Ovviamente sono state allertate anche le famiglie che non mancheranno di rimproverare i ragazzi per quanto acceduto.

