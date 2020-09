LIMBIATE / CESANO MADERNO – Fa segnare +7 oggi il conto dei nuovi casi di positività al covid nei due principali centri delle Groane, Limbiate e Cesano Maderno. Che si aggiungono ad una generalizzata crescita in molte località brianzole ad iniziare dal capolugo Monza e poi a Desio e Seregno.

Ecco il riepilogo della situazione, tra parentesi il dato di ieri in caso di variazioni:

Limbiate 223 (220)

Cesano Maderno 254 (250)

Monza 1.234 (1.226)

Desio 351 (348)

Seregno 315 (310)

Lissone 303 (297)

Brugherio 299 (294)

Vimercate 248

Giussano 200 (199)

Carate Brianza 195

In Lombardia si conferma il trend positivo dei guariti/dimessi (+64). A fronte di 7.931 tamponi realizzati, sono 125 i casi positivi per una percentuale pari all’1,57 per cento. A Cremona, Lodi, Mantova, Pavia e Sondrio non si registra alcun contagio.

In una giornata che riflette il basso numero di tamponi eseguiti in Lombardia, fra le province di Varese, Como e Monza Brianza si registrano comunque +49 nuovi vasi positivi al covid. Anche oggi la provincia più colpita è quella di Milano, come nei giorni scorsi.

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

14092020