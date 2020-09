SARONNO – Trasmettiamo il comunicato di Giorgia Renoldi, candidata consigliere di Con Saronno.

“Il problema della sola presenza di parcheggi a pagamento adiacenti al centro città, così come in tutte le aree di interesse pubblico -particolarmente giovanile- si rivela controproducente per la città stessa e i suoi cittadini.

Il centro di Saronno è pedonale e ricco di negozi: è l’ideale per una passeggiata domenicale in tutta tranquillità.

La stazione ferroviaria è un punto cardine di connessione con il capoluogo lombardo e non solo, senza contare la frequenza delle fermate di treni: un servizio essenziale per tutto il comprensorio.

Tuttavia, l’impossibilità di poter parcheggiare gratuitamente e senza limiti di tempo per raggiungere il centro e le zone di aggregazione giovanile (quali la biblioteca) e, dato il momento economico e sociale, la difficoltà di sostenere quotidianamente il costo del parcheggio per i pendolari (lavoratori e giovani studenti universitari) rendono la città più avversa ai non-Saronnesi.

È proprio questa politica di gestione che contribuisce ad erodere la vivibilità e l’attrattivitá cittadina e, con essa, il suo commercio, che beneficia di una maggiore affluenza di clienti anche non saronnesi.

Storicamente Saronno è sempre stata un crocevia, un punto di incontro, di scambio, e perciò è sede di alcuni servizi: per quale ragione negli ultimi cinque anni l’amministrazione Fagioli ha cercato di rimpicciolire la città?”

