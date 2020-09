SARONNO – Le urne si sono chiuse oggi pomeriggio alle 15 ma per conoscere i risultati delle elezioni comunali sarà necessario attendere domani mattina più precisamente domani nella tarda mattinata. Oggi pomeriggio infatti sono state spogliate sono le schede verdi del referendum mentre le urne contenenti quelle azzurre delle comunali saranno aperte solo domani mattina in tutti i 38 seggi compresi quello volante dell’ospedale e quello dedicato agli elettori positivi al Covid o in quarantena.

A differenza dal passato lo spoglio non si potrà seguire nell’atrio del Municipio in piazza Repubblica. L’Amministrazione ha deciso che il palazzo comunale sia chiuso al pubblico per garantire il massimo rispetto delle normative anticovid. Anche oggi a tutti i presidenti e gli scrutatori entrati nel palazzo comunale è stato chiesto non solo di igienizzare le mani ma anche di sottoporsi alla misurazione della temperatura con termoscanner.

IlSaronno, a partire dalle 9, avrà attiva una diretta con play by play con i primi dati ufficiosi, quelli ufficiali i primi commenti ed ovviamente anche le analisi a caldo. Punto stampa al Pigreco cafè di piazza Libertà.

21092020