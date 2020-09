Saronno, via Bergamo; cade dalla bici e finisce all’ospedale

SARONNO – Cade della bici e finisce all’ospedale: la disavventura è capitata ieri mattina ad una donna di 39 anni mentre percorreva la periferia via Bergamo. Il sinistro si è verificato alle 11.15 nel tratto prima della rotonda all’incrocio con via Miola. Sul posto, avvisati dai passati, sono accorsi i soccorritori, è infatti arrivata una ambulanza della Croce azzurra di Caronno Pertusella, fatta convergere dal centralino di Areu 118, quello delle emergenze sanitarie regionali al quale si erano rivolti alcuni passanti.

La ciclista si è presto ripresa, le sue condizioni non sono apparse preoccupati ma è stata comunque trasportata al vicino ospedale di Saronno, in piazza Borella, per tutti gli accertamenti clinici e medici del caso. Ha riportato alcune lesioni e contusioni.

(foto archivio; intervento dell’ambulanza nella zona dove si è verificato ieri l’incidente alla ciclista. Si tratta di una arteria periferia che porta proprio verso l’ospedale e che è sempre piuttosto trafficata)

