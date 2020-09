LIMBIATE – Convocato al comando di polizia locale, il titolare del locale di via F.lli Cervi che rimane aperto fino a tarda sera ha accettato lo stop alla somministrazione di alcolici in bottiglie di vetro dopo le 22.

Per tutta l’estate, i residenti nel centro cittadino, tra via F.lli Cervi e piazza Repubblica, hanno segnalato una situazione di grande emergenza nelle ore serali e notturne per il via vai di ciclomotori e scooter, per gli schiamazzi, le risate e le litigate a tarda ora proprio nelle vicinanze del locale in questione. Ecco perché dal comando di piazza Cinque Giornate si è richiesta la convocazione del titolare, a cui sono stati riportati gli episodi estivi, ripetuti anche a settembre: l’obiettivo di vietare la somministrazione di alcolici in bottiglia dopo le 22 è proprio quello di allontanare i ragazzi dopo aver consumato all’interno del locale, prevenendo così gli assembramenti alcolici all’esterno.

25092020