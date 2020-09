SARONNO – Sarà una finale inedita quella che si giocherà nelle Italian Softball Series 2020. Inox Team Saronno contro Mkf Bollate. Traguardo storico per la formazione varesina; quarta finale consecutiva per le bollatesi.

Nel sabato dedicato alle semifinali di ritorno l’Inox Team Saronno vince facilmente in casa, in cinque riprese anche la terza partita del derby contro la Rheavendors Caronno, mentre il Bollate lotta duramente per avere la meglio del Poderi Dal Nespoli Forlì, in casa delle romagnole.

Una prima partita che Forlì conquista di misura, trascinato da Ilaria Cacciamani e si dà la possibilità di continuare a credere nella possibilità di arrivare alle “bella”, ma nel secondo match cambia tutto e a suon di battute valide (e anche qualche errore di troppo del Forlì) l’Mkf vince e stacca il ticket per la finale scudetto.

(foto: una fase della partita tra Saronno e Caronno Pertusella ieri pomeriggio sul diamante saronnese di via De Sanctis)

