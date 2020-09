SARONNO – Malgrado le temperature la sera ormai siano tutt’altro che estive tornano le proteste per il degrado sulle gradinate dell’istituto scolastico di via Antici che ospita la scuola elementare Ignoto Militi.

Come avvenuto nel periodo estivo, infatti, anche questo fine settimana alcuni gruppi di ragazzi si sono ritrovati, sabato sera, sui gradini della scuola elementare Ignoto Militi di via Antici. Schiamazzi, risate e qualche bicchiere di troppo fino alle prime luci del mattino. Il risultato per i saronnesi che si sono trovati a passare davanti all’istituto scolastico sono stati resti di vomito e tanti rifiuti.

Non è certamente questa l’unico posto in città di ritrovi di giovani che si trova poi a fare i conti con degrado e sporco (tanto che gli interventi di pulizia straordinari non sono mancati da parte di Econord). Certo trovandosi a pochi passi dalla zona a traffico limitato e dal Municipio il degrado viene denunciato con particolare frequenza e con moltissime proteste da parte di residenti e passanti.

28092020