Confronto Airoldi/Fagioli: diretta streaming (video)

SARONNO – E’ arrivato il momento del confronto tra i due candidati sindaco che domenica 4 e lunedì 5 ottobre si sfideranno per il ballottaggio. Una novità per la città e per il Rotary che ha deciso di organizzare un nuovo momento di confronto dopo quello ben riuscito del primo turno.

Saronno sul palco: confronto tra i candidati al ballottaggio Il Rotary organizza il confronto tra Augusto Airoldi e Alessandro Fagioli candidati sindaco che si sfideranno al ballottaggio

A sfidarsi saranno Augusto Airoldi (candidato sostenuto da Pd, [email protected], Airoldi sindaco e dall’apparentata civica Obiettivo Saronno) e Alessandro Fagioli (per la coalizione di centrodestra composta da Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega e Saronno al Centro) risponderanno alle domande della moderatrice Sara Giudici, direttrice de ilSaronno.

“Ci sarebbe piaciuto che questo momento fosse aperto al pubblico – spiega la presidente del Rotary Paola Conti – ma purtroppo la situazione attuale con l’aumento dei casi ci hanno ispirato alla massima prudenza, e quindi l’evento si terrà a porte chiuse”.

Ancora una volta quindi i candidati saranno sul palco del Pasta e i saronnesi potranno seguirli da casa in streaming su ilSaronno (sito, pagina Facebook e Youtube) o su Radiorizzonti sugli 88 fm.

“Proporremo ancora un mix di domande con temi caldi per la città, un pizzico di politica e qualche curiosità sui candidati – spiega la moderatrice Sara Giudici – ma aggiungeremo la possibilità di replica. Ogni candidato avrà due bonus da due minuti che potrà usare per rispondere all’avversario”.

L’appuntamento è quindi, anche grazie alla preziosa collaborazione del teatro Giuditta Pasta che a messo a disposizione la location, per giovedì primo ottobre alle 20,30 su ilSaronno, su Facebook e Youtube per il faccia a faccia tra i candidati sindaco.