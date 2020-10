Calcio, 3′ cat. A: tre gol da tre punti per l’Amor Sportiva

SARONNO – Ottimo inizio di campionato per i saronnesi che, senza troppo difficoltà archiviano la pratica Union oratori Castellanza.

Difficile ipotizzarlo nel primo tempo quando gli ospiti sono andati in vantaggio al 40′ ottengono un calcio di rigore per l’atterraggio in area di Zavattiero. Ceesay tira Lovera riesce a respingere ma sulla ribattuta il numero 11 degli ospiti riesce ad insaccare.

Nel secondo tempo cambia la musica e l’Amor si porta in vantaggio al primo minuto con un gol di testa di Marzullo servito da Busnelli M.

Il raddoppio non si fa attendere e al 4′ Marranzano arriva da solo davanti alla porta e insacca. La partita non è ancora chiusa tanto che al 10′ il portiere Rossi atterra Marzullo che conquista e trasforma un calcio di rigore per il definitivo 3-1.

Amor Sportiva – Union Oratori Castellanza 3-1

AMOR SPORTIVA Lovera, Dominioni (25′ st Carioli), Busnelli M. (45′ st Poma), Gariboldi, Palmieri, Ferrario, Nigro (16′ st Gazzetta), Busnelli G., Banfi (30′ pt Arrius), Marzullo, Marranzano (32′ st Melito). A disposizione: Chiti, Alberio, Castagna, Galli.

UNION ORATORI CASTELLANZA Rossi, Voltan (6′ st Martin, 16′ st Andreotti), Cattaneo, Zavattiero L., Zavattiero D. (14′ st Pace), Morgante, Terreran, Monti, Radaelli (48′ st Gasparre), Passerini (21′ st Soprano), Ceesay. A disposizione: Gentilucci, Re Fraschini.

Marcatori: pt 40′ Ceesay (U); st 1′ Marzullo (A), 4′ Marranzano (A), 10′ Marzullo (A)