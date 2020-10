Ballottaggio: lo spoglio in diretta

SARONNO – Dopo una lunghissima campagna elettorale è arrivato il momento di sapere chi sarà il sindaco che guiderà Saronno fino al 2025.

Qui la diretta de ilSaronno

Com’era andato il primo turno? La coalizione a sostegno di Alessandro Fagioli in testa con 6.864 voti (36,61%), seguito da Augusto Airoldi con 6.490 (34,62). Terzo posto per Novella Ciceroni e Obiettivo Saronno, che hanno raggiunto 2.356 preferenze (12,57%). Inatteso il risultato di Gilli la sua coalizione ottiene 2.203 voti (11,75%). In coda a tutti Movimento 5 Stelle e il suo candidato Luca Longinotti – che ha raccolto 835 voti (4,45%).

Nel secondo turno non sono mancati i colpi di scena: Alessandro Fagioli sindaco uscente è rimasto col sostenuto di Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia e Saronno al centro mentre Augusto Airoldi ex presidente del consiglio comunale alla guida della coalizione formata da Pd, [email protected], Lista Airoldi, apparentata con la civica Obiettivo Saronno al secondo turno e con il sostegno esterno di Con Saronno, Italia Viva e Più Europa