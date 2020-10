Villaggio Fiori: ancora uno stop per i lavori al parcheggio di via Manara

Villaggio Fiori: ancora uno stop per i lavori al parcheggio di via...

LIMBIATE – La definisce “una beffa per i residenti” il Movimento 5 Stelle di Limbiate, che in un comunicato attacca l’amministrazione comunale per l’ennesimo fermo cantiere in via Manara.

“I lavori ormai interessano il quartiere da un anno e mezzo – commentano i pentastellati – Tra i progetti sbagliati, una maggiorazione dei costi pubblici e le scadenze disattese, il cantiere si è fermato ancora dopo l’avvio di inizio settembre.

Oltretutto questa volta oltre al danno, c’è anche la beffa, visto che è stato chiuso tutto il parcheggio, anche quello funzionante, sottraendo così 50 posti auto ai residenti. E mentre assistiamo al girotondo dei cittadini della zona in cerca di un parcheggio per la propria macchina, vediamo sempre più lontana la riapertura”.

Ma i Cinquestelle non si fermano qui, e non nascondono la loro preoccupazione per la sicurezza stradale dell’area: “Le strisce pedonali sono carenti e mancano i limitatori di velocità, dossi o dissuasori, indispensabili soprattutto perché l’istituzione del senso unico in via Garibaldi, nel tratto tra via Manara e via Bonaparte, ha portato ad un raddoppiamento del traffico”.

(nella foto: i lavori al parcheggio di via Manara a fine settembre)