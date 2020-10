VARESOTTO – Sport locale tutto fermo per l’aggravarsi dell’emergenza covid, a provare ad unire le forze delle società della zona – come riferisce il sito specializzato nel football dilettantistico, www.paolozerbi.com – è il direttore generale della Solbiatese, Carmine Gorrasi. Che vorrebbe con una delegazione dei club della zona chiedere un incontro al governatore della Lombardia, Attilio Fontana. La richiesta, un adeguamento all’ultimo Dpcm, il decreto della presidenza del consiglio dei ministri di lunedì sera, per evitare un definito stop della stagione e mettere in ginocchio le società che hanno già investito tanto nella nuova annata sportiva.

Ora, dunque, l’opera di informazione e sensibilizzazione da parte di Gorrasi che anche tramite il passaparola vorrebbe coinvolgere in questa iniziativa tutti i club del Varesotto. Obiettivo, con i comitato calcistico della Lombardia, andare da Fontana e cercare di capire se con i dovuti protocolli si può pensare di giocare anche in Lombardia, magari non oggi ma in un prossimo futuro.

(foto archivio)

20102020