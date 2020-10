LIMBIATE – E’ il primo provvedimento assunto dal sindaco di Limbiate Antonio Romeo in ottemperanza al DPCM che chiede ai primi cittadini di effettuare chiusure di strade e/o piazze allo scopo di evitare gli assembramenti. E la chiusura non riguarda “una strada della movida”, bensì parte del piazzale adibito a parcheggio antistante la scuola secondaria di primo grado di via Leonardo Da Vinci, dove, nelle scorse settimane, si sono registrati continui assembramenti da parte dei genitori che accompagnano i figli al mattino e tornano a prenderli alle 14.

D’altra parte, certamente l’impennata dei contagi anche sul territorio comunale non lascia tranquilli: in totale, il numero dei cittadini limbiatesi accertati Covid da inizio pandemia è di 397 unità (a ieri 20 ottobre), ma la preoccupazione è dettata dal fatto che quasi la metà di questi casi di contagio risale all’ultimo mese e mezzo.

E tante sono le segnalazioni, anche sui social, degli assembramenti che si creano soprattutto fuori dalle scuole medie di via Monte Generoso e di via Leonardo Da Vinci: con questo divieto di sosta sperimentale istituito su una buona porzione del piazzale antistante il plesso Da Vinci, si cerca quindi di ampliare gli spazi a disposizione dei genitori per fermarsi a piedi e accompagnare o ritirare i propri figli senza accalcarsi davanti al cancello. La situazione verrà monitorata, così da stabilirne o meno l’efficacia e decidere quindi se mantenere valida l’ordinanza o revocarla.

(nella foto: la scuola di via Dan Vinci)