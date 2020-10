SARONNO – “In questa settimana ho incontrato i dirigenti delle scuole di Saronno di ordine e grado: comunali, statali e paritarie. Con loro ho fatto il punto della situazione e il prossimo lunedì avrò da loro dati aggiornati sulle scuole. Dati che poi ovviamente vi comunicherò”. Lo ha fatto sapere oggi il sindaco, Augusto Airoldi, a margine del dispaccio d’aggiornamento dei dati covid in città, che fanno segnare una consistente crescita dalla settimana scorsa.

Come precisa Airoldi, “ho poi aperto un canale con la direzione di Ats Insubria per avere da loro, nel più breve tempo possibile, le informazioni che dovessero servirci per la città di Saronno”.

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

